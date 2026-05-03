«Это неприемлемо»: Трамп отверг план Ирана по завершению войны

Журналист Натан Гуттман в соцсети X написал, что президент США Дональд Трамп в интервью израильскому изданию Kan News назвал иранское предложение о мирном урегулировании на Ближнем Востоке неприемлемым.

«Для меня это неприемлемо. Я изучил его, я изучил все — это неприемлемо», — процитировал американского лидера Гуттман.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны.

Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США еще вчера усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

На этом фоне в конце апреля российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Исламской Республики Аббасом Арагчи выразил готовность сделать все для скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Белый дом показал Трампа, в течение часа повторяющего слово «Побеждаем».

 
