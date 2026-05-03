«Останется на его совести»: в «Краснодаре» высказались об отмененном голе

Тренер «Краснодара» Мусаев: не надо говорить, что к нам есть лояльность судей

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев резко отреагировал на вопрос про лояльность судей к «быкам» после отмененного гола Джона Кордобы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Скажите, в каких эпизодах лояльность? Назовите, какие? Из-за таких, как вы, это мнение и создается. Вы ни одного такого эпизода не назовете. Не надо говорить, что есть какая-то лояльность. То, что сегодня делал арбитр, пусть это останется на его совести», — резко отреагировал он.

Кордоба поразил ворота соперников на 53-й минуте, однако гол был отменен после вмешательства VAR.

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее «Сочи» стал лидером РПЛ по очкам, набранных в последних пяти играх.