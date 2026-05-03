На Украине мужчин увозили из страны под видом медицинской эвакуации

На Украине мужчин переправляли мужчин за границу под видом медицинской эвакуации. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает РИА Новости.

По информации правоохранителей, в воскресенье в селе Новые ворота силовики остановили автомобиль скорой помощи, принадлежащий общественной организации. В салоне прятались двое пассажиров.

«Установлено, что водитель забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы. Во время осмотра из транспортного средства следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан», — сказали в ведомстве.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) провели рейд в одном из фитнес-клубов Одессы. Журналисты опубликовали видеозапись, снятую очевидцем, на которой видно, как группа людей в камуфляже заходит в здание тренажерного зала. В то же время несколько спортсменов спрыгнули из окна второго этажа, чтобы скрыться от сотрудников военкомата.

Ранее Украине предрекли госпереворот из-за действий ТЦК.