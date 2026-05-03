Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Фицо отказался участвовать в дальнейших кредитах для Украины

Фицо: Словакия не будет участвовать в новых кредитах ЕС для Украины
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины. Видеобращение опубликовано на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что как председатель правительства отказался поддерживать кредит на €90 млрд для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия не участвовала в этой выплате.

«Словакия не будет принимать участие и в последующих заявленных кредитах для Украины», — добавил Фицо.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. €60 млрд планируется потратить на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих средств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита в €45 млрд пойдет на бюджетные нужды и на потребности украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, куда Украина потратит €90 млрд от Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!