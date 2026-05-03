В Минобороны сообщили об уничтожении десятков БПЛА за четыре часа

Минобороны: над регионами РФ за четыре часа сбили 33 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона.

В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили над семью регионами страны 75 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В ночь на 3 мая в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего прошлой ночью над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. БПЛА пытались долететь и до столицы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин наделил таможенников правом уничтожать беспилотники.