В МИД России заявили, что «пленки Миндича» должны получить огласку в США

«Пленки Миндича» должны получить огласку в США, учитывая что «синдикат» украинского лидера Владимира Зеленского осваивал американские деньги. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В США этот скандал должен получить больший разворот, учитывая, что синдикат Зеленского активно осваивал и американские средства, выделенные по поручениям демократов во главе с [экс-президентом США Джо] Байденом», — отметил дипломат.

До этого украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров Миндича с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост министра обороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в США, и, в частности, рассматривали Светлану Гринчук, уже бывшую главу министерства энергетики страны. По их убеждению, Гринчук «свела бы с ума» президента США.

По словам бывшего пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича».

Ранее глава РФПИ похвалил немецкую газету за освещение коррупционного скандала на Украине.

 
