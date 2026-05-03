СМИ узнали, что Иран согласился пойти на уступки США

Иран отказался от некоторых предыдущих условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с США, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник в Исламской Республике заявил вчера Reuters, что предложение Тегерана направлено в первую очередь на возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение военно-морской блокады со стороны США, а ядерный вопрос будет обсуждаться позднее.

Однако источники Al Arabiya утверждают, что теперь Иран предложил ограничить обогащение урана до 3,5% и постепенно сокращать его имеющиеся запасы. Кроме того, Тегеран отказался от требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно вновь открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады.

Как уточняется в материале, сейчас Исламская Республика добивается прекращения военного присутствия США у своих границ и международных гарантий от будущих нападений.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США уже выразил сомнение в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

Ранее в Иране пригрозили отправить войска и корабли США на кладбище.