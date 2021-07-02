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«Такси», «Леон» и проблемы с законом: чем известен Сами Насери

Актер Сами (Саид) Насери родился 2 июля 1961 года в Париже. Его мать — француженка, отец — выходец из Алжира. Актер рос вместе с шестью братьями и сестрами. Семья жила скромно, и в 16 лет Насери покинул школу ради случайных заработков. Среди них были съемки в массовках фильмов и сериалов. Тогда же он изменил свое имя на Сами. В 1995 году Насери снялся в фильме «Рай» Томы Жилу, впечатлил киносообщество и получил несколько наград. В фильме «Леон» Люка Бессона актер сыграл роль сотрудника спецназа. Через несколько лет Насери снова поработал с Бессоном в клипе «Nés sous la même étoile» («Рожденные под одной звездой») группы IAM. Затем он получил главную роль своей жизни — таксиста Даниэля в серии из пяти комедийных фильмов «Такси» Бессона.

Также актер снялся в картинах «Патриоты» (премия Каннского кинофестиваля в категории «Лучший актерский ансамбль»), «Девушки и ангелы», «Бригада по-французски», «Раскаяние», «Осиное гнездо», «Свободное падение», «Один за всех», «Второй шанс», «Краб» и других. Кроме того, он снимался в клипах, включая видео на песню Валерии «Поставь эту песню еще раз» (2018).

Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы. У Насери есть сын Джулиан 1995 года рождения. С 2005 года актер женат на актрисе Мари Гийяр. 2 июля Насери исполняется 60 лет.

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Сами Насери в культовой картине по сценарию Люка Бессона &laquo;Такси&raquo; (1998) Сами Насери в культовой картине по сценарию Люка Бессона &laquo;Такси&raquo; (1998)
В фильме &laquo;Леон&raquo; (1994) Сами Насери сыграл эпизодическую роль. Он появляется в крошечной роли сотрудника спецназа. Всего 10 дней на съемочной площадке, но этого хватило, чтобы впечатлить Люка Бессона. В итоге режиссер написал сценарий &laquo;Такси&raquo; специально под Насери. В фильме &laquo;Леон&raquo; (1994) Сами Насери сыграл эпизодическую роль. Он появляется в крошечной роли сотрудника спецназа. Всего 10 дней на съемочной площадке, но этого хватило, чтобы впечатлить Люка Бессона. В итоге режиссер написал сценарий &laquo;Такси&raquo; специально под Насери.
В далеком 2003-м году Сами Насери арестовали за то, что он избил водителя автомобиля на дороге. Актера оштрафовали на &euro;6 тысяч, он получил восемь месяцев тюрьмы условно. Правда, урок Сами так и не усвоил: уже через два года во время встречи в ресторане он напал на стилиста одной известной фирмы, после чего ему пришлось отсидеть уже реальные два месяца.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 4» (2007) В далеком 2003-м году Сами Насери арестовали за то, что он избил водителя автомобиля на дороге. Актера оштрафовали на &euro;6 тысяч, он получил восемь месяцев тюрьмы условно. Правда, урок Сами так и не усвоил: уже через два года во время встречи в ресторане он напал на стилиста одной известной фирмы, после чего ему пришлось отсидеть уже реальные два месяца.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 4» (2007)
Летом 2013-го года Сами подрался с двумя наркоторговцами на одной из парковок в центре Парижа. В результате скандальный актер попал в больницу с выбитыми зубами &mdash; на этот раз обошлось без тюрьмы.<br><br> На фото: Сами Насери и Фредерик Дифенталь в фильме «Такси 3» (2003) Летом 2013-го года Сами подрался с двумя наркоторговцами на одной из парковок в центре Парижа. В результате скандальный актер попал в больницу с выбитыми зубами &mdash; на этот раз обошлось без тюрьмы.<br><br> На фото: Сами Насери и Фредерик Дифенталь в фильме «Такси 3» (2003)
В 2007-м году Насери сел на три месяца (еще шесть он получил условно) после потасовки с охранниками ночного клуба &mdash; актер угрожал им ножом и оскорблял их. Кроме того, Сами обязали пройти трехлетний курс лечения от алкоголизма и наркомании. На том же слушании звезду &laquo;Такси&raquo; оштрафовали на &euro;5 тыс. за оскорбление полицейских, которых к нему приставили после предполагаемой попытки суицида.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси» (1998) В 2007-м году Насери сел на три месяца (еще шесть он получил условно) после потасовки с охранниками ночного клуба &mdash; актер угрожал им ножом и оскорблял их. Кроме того, Сами обязали пройти трехлетний курс лечения от алкоголизма и наркомании. На том же слушании звезду &laquo;Такси&raquo; оштрафовали на &euro;5 тыс. за оскорбление полицейских, которых к нему приставили после предполагаемой попытки суицида.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси» (1998)
Осенью 2008-го года в Париже Насери (случайно) сбил полицейскую &mdash; причем актер вел машину, будучи лишенным прав. К счастью, с женщиной не произошло ничего серьезного, поэтому Сами отделался очередным штрафом в размере &euro;7,5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы строгого режима &mdash; а также очередным обязательным курсом лечения от алкоголизма.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме &laquo;Такси 2» (2000) Осенью 2008-го года в Париже Насери (случайно) сбил полицейскую &mdash; причем актер вел машину, будучи лишенным прав. К счастью, с женщиной не произошло ничего серьезного, поэтому Сами отделался очередным штрафом в размере &euro;7,5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы строгого режима &mdash; а также очередным обязательным курсом лечения от алкоголизма.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме &laquo;Такси 2» (2000)
В 2014-м году Насери несколько раз оказывался в полицейским участке из-за избиения своих бывших девушек, во время которых он угрожал им ножом.<br><br> На фото: Сами Насери и Марион Котийяр в фильме &laquo;Такси 2» (2000) В 2014-м году Насери несколько раз оказывался в полицейским участке из-за избиения своих бывших девушек, во время которых он угрожал им ножом.<br><br> На фото: Сами Насери и Марион Котийяр в фильме &laquo;Такси 2» (2000)
Жан-Поль Бельмондо и актер Сами Насери в Каннах, 2001 год Жан-Поль Бельмондо и актер Сами Насери в Каннах, 2001 год
Сами Насери с сыном Джулианом на премьере фильма &laquo;Чудо святой Анны&raquo; на кинофестивале в Довиле, 2008 год Сами Насери с сыном Джулианом на премьере фильма &laquo;Чудо святой Анны&raquo; на кинофестивале в Довиле, 2008 год
Кадр из фильма «Осиное гнездо» (2002) Кадр из фильма «Осиное гнездо» (2002)
Кадр из фильма «Раскаяние» (2002) Кадр из фильма «Раскаяние» (2002)
Кадр из фильма &laquo;Патриоты&raquo; (2006) Кадр из фильма &laquo;Патриоты&raquo; (2006)
Кадр из клипа певицы Валерии &laquo;Поставь эту песню еще раз&raquo; (2018) Кадр из клипа певицы Валерии &laquo;Поставь эту песню еще раз&raquo; (2018)
Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, 19 апреля 2018 года Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, 19 апреля 2018 года
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Сами Насери в культовой картине по сценарию Люка Бессона «Такси» (1998)
В фильме «Леон» (1994) Сами Насери сыграл эпизодическую роль. Он появляется в крошечной роли сотрудника спецназа. Всего 10 дней на съемочной площадке, но этого хватило, чтобы впечатлить Люка Бессона. В итоге режиссер написал сценарий «Такси» специально под Насери.
В далеком 2003-м году Сами Насери арестовали за то, что он избил водителя автомобиля на дороге. Актера оштрафовали на €6 тысяч, он получил восемь месяцев тюрьмы условно. Правда, урок Сами так и не усвоил: уже через два года во время встречи в ресторане он напал на стилиста одной известной фирмы, после чего ему пришлось отсидеть уже реальные два месяца.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 4» (2007)
Летом 2013-го года Сами подрался с двумя наркоторговцами на одной из парковок в центре Парижа. В результате скандальный актер попал в больницу с выбитыми зубами — на этот раз обошлось без тюрьмы.<br><br> На фото: Сами Насери и Фредерик Дифенталь в фильме «Такси 3» (2003)
В 2007-м году Насери сел на три месяца (еще шесть он получил условно) после потасовки с охранниками ночного клуба — актер угрожал им ножом и оскорблял их. Кроме того, Сами обязали пройти трехлетний курс лечения от алкоголизма и наркомании. На том же слушании звезду «Такси» оштрафовали на €5 тыс. за оскорбление полицейских, которых к нему приставили после предполагаемой попытки суицида.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси» (1998)
Осенью 2008-го года в Париже Насери (случайно) сбил полицейскую — причем актер вел машину, будучи лишенным прав. К счастью, с женщиной не произошло ничего серьезного, поэтому Сами отделался очередным штрафом в размере €7,5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы строгого режима — а также очередным обязательным курсом лечения от алкоголизма.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 2» (2000)
В 2014-м году Насери несколько раз оказывался в полицейским участке из-за избиения своих бывших девушек, во время которых он угрожал им ножом.<br><br> На фото: Сами Насери и Марион Котийяр в фильме «Такси 2» (2000)
Жан-Поль Бельмондо и актер Сами Насери в Каннах, 2001 год
Сами Насери с сыном Джулианом на премьере фильма «Чудо святой Анны» на кинофестивале в Довиле, 2008 год
Кадр из фильма «Осиное гнездо» (2002)
Кадр из фильма «Раскаяние» (2002)
Кадр из фильма «Патриоты» (2006)
Кадр из клипа певицы Валерии «Поставь эту песню еще раз» (2018)
Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, 19 апреля 2018 года
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