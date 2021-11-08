08 ноября 2021, 18:51
Фото
Короли КВН: 10 самых веселых и находчивых
8 ноября отмечается Международный день КВН — праздник существует с 1961 года, когда в эфир вышел первый выпуск телепередачи. Изначально игра проводилась со зрителями и имела большой успех, а уже позднее формат юмористического шоу стал состязанием команд, в которых играли студенты институтов. Эта традиция сохраняется до сих пор, а бывшие участники в шутку замечают: все заканчивают институт, а квнщики — КВН.
Сама инициатива создания «Клуба веселых и находчивых» принадлежала Сергею Муратову, Альберту Аксельроду и Михаилу Яковлеву, они и придумали бессменное название в честь марки телевизора.
Несмотря на популярность, в 1971 году Гостелерадио СССР закрыло КВН из-за чрезмерно смелых шуток, однако уже в 1986 году было решено возобновить передачу. О том, как начинали свой творческий путь известные выходцы КВНа и кем они стали сейчас — в материале «Газеты.Ru».
close
Гарик Мартиросян, по образованию врач-невропатолог, вступил в КВН в 1992 году. В легендарной команде «Новые армяне», среди участников которой были основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян и ведущий Арташес Саркисян, он девять лет играл в качестве игрока, а затем — капитана. Параллельно писал сценарии команде «Утомленные солнцем» и для шоу «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Однако для многих имя Мартиросяна ассоциируется прежде всего с Comedy Club, который он основал вместе с другими резидентами КВН в 2005 году. В отличие от многих коллег, Мартиросян не ушел с телевидения на YouTube: комик продолжает вести Comedy Club, но уже из-за кулис, а также оценивает номера в шоу «Игра» на ТНТ
Президент Украины
Владимир Зеленский до инаугурации был широко известен как юморист, актер ромкомов и прежде всего как главный герой сериала «Слуга народа». В последнем он как раз исполнил роль президента Украины до того, как стать им в реальной жизни. Свой путь на «политический Олимп» Зеленский начал с капитана команды школьной команды КВН. В течение 5 лет в основанной им команде «95-й квартал» Зеленский выступал в Высшей лиге КВН
Гарик Харламов играл в КВН вместе со своим партнером по Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Сейчас юморист вспоминает о своем участии в игре, не стесняясь в выражениях: по его словам, основатель КВН Александр Масляков-старший выгнал его из команды «Незолотая молодежь». После этого Харламов начал «перетягивать» Батрутдинова в Comedy Club, где они по сей день выступают в тандеме
Если в США расцвет женского стендапа пришелся на 1970-е годы вместе с популярной передачей Saturday Night Live, то в России женщины-комики получили известность с выходом на экраны юмористического шоу Comedy Woman. Свой путь
Екатерина Варнава также начала с КВН, в котором играла с 2003 по 2008 год. С тех пор она выступила ведущей в тревел-шоу «Орел и решка», а сегодня строит карьеру актрисы в театре и кино
Двери КВН распахнулись для
Тимура Батрутдинова в студенческом клубе. Однако комик окончательно погрузился в мир юмора уже после переезда в Москву, где присоединился к Comedy Club. На сегодняшний день на счету Батрутдинова также участие в шоу «ХБ», «Ошуительное хоу» и «Холостяк»
Мало кто знает, что своим образом мачо Артура Пирожкова
Александр Ревва обязан именно КВН. Впервые артист принял участие в игре в 1995 году в коллективе «Желтые пиджаки», откуда ушел через пять лет и присоединился к сочинской команде «Утомленные солнцем». Вместе с Михаилом Галустяном в составе он стал победителем Высшей лиги. В Comedy Club Ревва выступал в паре с Гариком Харламовым, Павлом Волей, Тимуром Батрутдиновым, а также сольно — в образе бабушки и Пирожкова. Сейчас Ревва полностью посвятил себя музыке — выпустил хиты «Алкоголичка» и «Чика», а также снялся в нескольких фильмах
Павел Воля мог стать учителем русского языка и литературы, если бы студентом не попал в КВН. Выступая за «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником, он победил в Первой лиге игры и прорвался в Высшую, но вскоре пензенская команда прекратила существование, а ее участники обосновались в Москве. Как и многие КВНщики, Воля попал в Comedy Club, где выступает до сих пор. Кроме того, шоумен ведет программы «Импровизация» и «Двое на миллион»
«Я сам, мне кажется, еще пока ребенок — где-то глубоко под морщинистой кожей», — так о себе отзывается бывший участник и бронзовый призер «Высший Лиги» КВНа
Александр Гудков. Начав свой творческий путь с «Первого канала», а затем одного из сценаристов Comedy Woman, сегодня он не только продолжает смешить людей в популярном шоу на Youtube «Чикен Карри», но и сниматься в музыкальных клипах и выступать амбассадором модного дома Gucci
Трудно представить, что один из ярких комиков отечественного телевидения
Сергей Светлаков мог стать сотрудником российского железнодорожного транспорта. Уже будучи капитаном студенческой команды КВН Уральского университета, он был приглашен в Москву, где стал победителем Высшей лиги КВН. Однако всенародную славу коренному екатеринбуржцу принесли роли в ситкоме нулевых «Наша Russia», а также роль одного из ведущих в юмористическом шоу «Прожекторперисхилтон». С тех пор Светлаков успел сняться в нескольких частях комедии «Ёлки» и по-прежнему продолжает работать в кино
Еще одной остроумной участницей шоу Comedy Woman стала уроженка Перми
Марина Федункив, которая, как и ее предшественницы, начала творческий путь с игр в студенческом КВНе. Однако известность ей принесла роль мамы Коляна — главного героя в комедийном сериале «Реальные пацаны» на ТНТ. Однажды Федункив как-то призналась, что в студенческие времена работала проводницей и сортировала овощи, чтобы заработать на жизнь, сегодня же она не только постоянно занята в кино и сериалах, но и известна как успешный блогер