На американской базе в Турции прозвучали сирены

Сирены воздушной тревоги были слышны на американской авиабазе Инджирлик в Турции, после того как ее, предположительно, баллистическими ракетами атаковал Иран. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Две баллистические ракеты, которые направлялись к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны НАТО», — говорится в публикации.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ночь на 13 марта Иран атаковал базу Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.