Потерявший память пенсионер из России пришел голым в больницу в Таиланде

В Таиланде разыскивают родных и близких пенсионера из России. Об этом РИА Новости рассказала Светлана Шерстобоева, волонтер и администратор паблика в соцсетях «Паттайя от А до Я».

Недавно 70-летний россиянин, находившийся в неадекватном состоянии, пришел к госпиталю Вачира на Пхукете. По словам очевидцев, мужчина был полностью обнажен и разговаривал сам с собой.

«Согласно данным загранпаспорта, это Князев Владимир Васильевич. Он родился 21.02.1956 года, жил в Екатеринбурге. Старику нужна помощь, сам он не выкарабкается, за больницу не заплатит, домой не долетит», — отметила Светлана.

По ее словам, Владимира Васильевича осмотрел русскоговорящий психиатр и поставил диагноз «деменция второй степени».

