Потерявший память пенсионер из России пришел голым в больницу в Таиланде

В Таиланде ищут родственников 70-летнего россиянина с деменцией
Kyodo/Reuters

В Таиланде разыскивают родных и близких пенсионера из России. Об этом РИА Новости рассказала Светлана Шерстобоева, волонтер и администратор паблика в соцсетях «Паттайя от А до Я».

Недавно 70-летний россиянин, находившийся в неадекватном состоянии, пришел к госпиталю Вачира на Пхукете. По словам очевидцев, мужчина был полностью обнажен и разговаривал сам с собой.

«Согласно данным загранпаспорта, это Князев Владимир Васильевич. Он родился 21.02.1956 года, жил в Екатеринбурге. Старику нужна помощь, сам он не выкарабкается, за больницу не заплатит, домой не долетит», — отметила Светлана.

По ее словам, Владимира Васильевича осмотрел русскоговорящий психиатр и поставил диагноз «деменция второй степени».

До этого IT-специалист из России пропал в Таиланде при странных обстоятельствах. Перед исчезновением мужчина поссорился с возлюбленной и привел ее в полицейский участок. Там по неизвестной причине он решил попасть в тюрьму и порвал паспорт женщины, но она не стала подавать заявление. После этого мужчина уехал на скутере в неизвестном направлении.

Ранее россиянка, которой мерещились динозавры, попала в психбольницу в Таиланде.

 
