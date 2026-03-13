Размер шрифта
Лукашенко поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Лукашенко поздравил актрису Ирину Алферову с днем рождения
Владимир Песня/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление народной артистке России Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

В своем поздравлении белорусский лидер отметил, что Алферова является удивительно яркой и многогранной личностью, которая блестяще проявила свой талант в театре и кино. Созданные артисткой образы стали запоминающимися для миллионов поклонников, а также «идеалом женственности и красоты», снискав настоящую народную любовь, добавил Лукашенко.

«Белорусские зрители знают и ценят Вас как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.

В 1968 году вместе с мамой поехала в Москву поступать в ГИТИС, была принята в мастерскую Владимира Дудина, которую окончила в 1972 году. На четвертом курсе Ирине предложили сыграть в многосерийном фильме «Хождение по мукам», ей досталась одна из главных ролей (Дарья Телегина), что сразу сделало ее заметной фигурой в советском кинематографе.

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

В 2007 году за большие заслуги в области искусства Ирине Алферовой присвоено звание «Народный артист России».

Ранее Путин поздравил актера Заманского со 100-летием.

 
