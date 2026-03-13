Стало известно о последствиях решения США смягчить санкции против нефти РФ

Решение Соединенных Штатов о смягчении санкций в отношении российской нефти может усугубить раскол США и Евросоюза. Об этом пишет газета The New York Times.

«Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить Соединенные Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — сказано в материале.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ременный вывод из-под санкций российской нефти и нефтепродуктов является попыткой США стабилизировать мировой энергетический рынок. По его словам, в Кремле знают об условиях послаблений для российской нефти, но также полагают, что США в дальнейшем не планируют смягчать санкции.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.