Подруга о состоянии Лерчек перед химиотерапией: «Верит в чудо»

Подруга Лерчек заявила, что блогерша верит в победу над раком
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Близкая подруга блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Кристина Дудкова рассказала о состоянии знаменитости перед химиотерапией. Женщину цитирует РИА Новости.

По словам Дудковой, Лерчек настроена позитивно и верит в победу над раком желудка четвертой стадии.

«У нее максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее», — сказала подруга.

Женщина добавила, что этого настроя придерживается вся семья, поскольку «с таким настроем можно победить этот ужас».

8 марта сообщалось, что у находящейся под следствием блогерши Валерии Чекалиной сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. Кроме того, метастазы проникли в легкие.

Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. 12 марта жених Лерчек Луис Сквиччириани подтвердил диагноз партнерши. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал симптомы рака желудка, который диагностировали у Лерчек.

 
