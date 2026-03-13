Моргенштерн отказался выступать из-за мании преследования

Рэпер Моргенштерн согласился петь только в Испании, США и на Кипре

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) отказался от сольных концертов и сузил круг стран для частных выступлений из-за мании преследования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным Mash, артист согласился петь только в Испании, США и на Кипре. Утверждается, что Моргенштерн якобы боится, что в других странах его могут арестовать и вернуть в РФ, где на него завели уголовное дело по статье «Уклонение от обязанностей иноагента» и где он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Сообщается, что теперь он избирательно относится к заказчикам и при успешном заключении договора просит не раскрывать место проведения концерта заранее.

Источник канала добавляет, что в апреле Моргенштерн будет готов выступать только на частных вечеринках минимум за $150 тысяч при условии прозрачности информации о заказчике и на условиях безопасности, диктуемых артистом.

В мае 2022 года Минюст РФ включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По данным ведомства, рэпер осуществлял политическую деятельность. Известно, что на данный момент он проживает в Дубае.

Артист пытался обжаловать в суде решение Минюста о внесении его в список иноагентов. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Алишер является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. Моргенштерн по-прежнему остается в списке иноагентов.

В начале марта дело Моргенштерна по иноагентской статье направили в суд.

Ранее лишившийся гражданства РФ комик объяснил переезд в Европу.