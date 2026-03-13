США возобновили испытания рельсотрона после длительного перерыва

Военно-морские силы (ВМС) США провели новый раунд испытаний рельсотрона. Он прошел на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщает портал The War Zone (TWZ).

«В ходе трехдневной кампании на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (WSMR) в Нью-Мексико подразделение WSD [White Sands Detachment] провело испытания рельсовой пушки для сбора важной информации о высокоскоростной стрельбе», — говорится в отчете Центра надводных боевых действий ВМС США за прошлый год.

TWZ уточняет, что Соединенные Штаты отказались от разработки рельсотрона в 2021 году из-за технических трудностей, создавать его начали еще в 2000-е.

Тогда власти заявили, что «конструкция рельсотрона будет модернизирована для обеспечения максимальной надежности и возможности использования в будущем».

Рельсотронные пушки способны запускать снаряды на очень высоких скоростях с использованием электромагнитов. Это позволяет поражать различных цели на больших дистанциях.

