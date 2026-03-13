Размер шрифта
Путин обсудил на Совбезе защиту критически важной инфраструктуры

Путин поднял на заседании Совбеза тему допзащиты критической инфраструктуры
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно. В нем также участвовали руководители Минобороны, ФСБ, СВР и МВД.

С докладами выступили заместители главы кабмина Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В феврале депутаты Госдумы направили в комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект о предоставлении права объектам инфраструктуры самостоятельно защищать себя.

Ранее ВСУ ударили по станциям «Газпрома» на Кубани.

 
