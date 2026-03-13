Названа причина отставки бывшего помощника Шойгу

Павла Коновальчика освободили от должности помощника секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

«Он (Коновальчик. — «Газета.Ru») в плановом порядке переходит на другую работу с повышением», — рассказал источник издания.

По информации журналистов, уже бывший помощник секретаря Совбеза России начнет работать в сфере «информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства». В пресс-службе подчеркнули, что Коновальчик является высококвалифицированным управленцем стратегического уровня.

12 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности страны. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тот же день глава государства отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового. Его преемником на данном посту стал Андрей Курносенко, возглавлявший управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел РФ.