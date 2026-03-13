Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Названа причина отставки бывшего помощника Шойгу

«Ъ»: экс-помощник секретаря СБ РФ Коновальчик перешел на другую работу
Алексей Никольский/РИА Новости

Павла Коновальчика освободили от должности помощника секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

«Он (Коновальчик. — «Газета.Ru») в плановом порядке переходит на другую работу с повышением», — рассказал источник издания.

По информации журналистов, уже бывший помощник секретаря Совбеза России начнет работать в сфере «информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства». В пресс-службе подчеркнули, что Коновальчик является высококвалифицированным управленцем стратегического уровня.

12 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности страны. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тот же день глава государства отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового. Его преемником на данном посту стал Андрей Курносенко, возглавлявший управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел РФ.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!