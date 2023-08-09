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«Весьма мощная пиротехника». Последствия взрыва на заводе в Подмосковье

На Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье произошел взрыв

Утром 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Депутат Сергей Пахомов назвал причиной взрыва нарушения технологических процессов на складе пиротехники, который арендовала компания «Пиро-Росс». Это подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отметив, что там хранилась «весьма мощная пиротехника». «Пиро-Росс» с апреля 2023 года признана банкротом из-за долгов.

По одной из версий, причиной взрыва была атака беспилотников, но в СК эти данные опровергли. После взрыва на территории начался пожар площадью около 400 кв. м. За помощью врачей обратились 56 человек. 30 из них находятся в больнице, 6 — в реанимации. Под завалами еще могут оставаться люди.

Загорский оптико-механический завод с 1930-х годов производил для военных бинокли, оптические перископы, прицелы и другое оптическое оборудование. По словам губернатора Подмосковья, завод уже не имеет отношения к оптике, «там давно производят пиротехнику».

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