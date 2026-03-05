Российские ученые выделили лучшие технологии для освоения Арктики

Специалисты Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ определили технологии, которые могут стать основой для экологически ответственного освоения Арктики. Для анализа ученые использовали систему обработки больших данных iFORA. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследование основано на анализе более 144 тыс. англоязычных научных и аналитических публикаций за 2021–2025 годы, посвященных Арктическому региону. Также эксперты изучили материалы ведущих международных аналитических центров.

Одним из главных технологических направлений названы роботизированные системы для исследования труднодоступных районов Арктики и Северного Ледовитого океана. Ключевую роль могут сыграть автономные подводные аппараты, способные месяцами работать под паковым льдом толщиной более трех метров. Они могут самостоятельно менять маршруты и собирать данные о температуре и солености воды.

Отдельное направление связано с биосенсорами и технологиями анализа экологической ДНК (eDNA). Они позволяют отслеживать биоразнообразие морских организмов по следам генетического материала в пробах воды, не отлавливая животных.

Новая концепция предполагает использование так называемых SMART-кабелей, оснащенных сенсорами для мониторинга состояния океана. Например, технология распределенного акустического зондирования позволяет превращать десятки километров кабеля в гигантский «микрофон», фиксирующий подводные шумы, движение льда и даже перемещение морских млекопитающих.

Все данные могут объединяться в виртуальную модель — цифровой двойник Арктики. С его помощью ученые смогут прогнозировать таяние ледников, оценивать последствия добычи ресурсов и моделировать риски штормов или активного судоходства.

По прогнозам ученых, к концу века из-за выбросов парниковых газов может растаять до 70% приповерхностной арктической вечной мерзлоты. Одним из способов снизить углеродную нагрузку считается переход на альтернативные виды топлива.

Еще одним направлением является изучение вечной мерзлоты. По мере ее таяния могут активироваться древние микроорганизмы, законсервированные во льдах. Исследование этих криофильных микробов может открыть новые биотехнологии — например ферменты, работающие при низких температурах, которые пригодятся в пищевой промышленности, фармацевтике и экологических проектах.

Кроме того, ученые выделяют технологии «умных» фундаментов для зданий в условиях вечной мерзлоты. Такие системы смогут в реальном времени отслеживать состояние грунта и компенсировать деформации, предотвращая разрушение инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что Арктика играет ключевую роль в климатической системе Земли, однако регион нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем планета в среднем.

Развитие автономных систем мониторинга, экологически чистой энергетики и биотехнологий может помочь создать новую модель устойчивого присутствия человека в Арктике. Эти разработки также рассматриваются как важная часть подготовки к следующему Международному полярному году, который пройдет в 2032–2033 годах.

Ранее в России создали крупнейшую в мире базу данных по «химии» пресноводных экосистем.