Общество

Бобр повалил дерево на машину в Петербурге

На видео попал бобр, поваливший дерево на машину в Петербурге

В Санкт-Петербурге бобр повалил дерево на припаркованную машину. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса у Черной речки. Грызун подточил ствол, уронил его на автомобиль, а затем спокойно отгрыз нужную ветку и скрылся. На место вызвали специалистов по отлову, но поймать животное не удалось, его решили оставить в покое.

По словам местных жителей, бобр давно живет неподалеку, не боится людей и стал неофициальной достопримечательностью района.

До этого в Швейцарии открыли горячую линию для жалоб на бобров. Власти страны ежегодно выделяют 1 млн франков (более 100 млн рублей — прим. ред.) на компенсации пострадавшим из-за бобриной деятельности. Тем временем популяция бобров в стране только растет. В 2008 году в регионе насчитывалось 1,6 тыс. особей, а в 2022 году — уже 4,9 тыс.

Ранее бобр повалил дерево на дорогу перед машиной и спровоцировал ДТП в Австрии.

 
