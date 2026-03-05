Единственный выживший из группы туристов, замерзших в Прикамье, рассказал, что произошло

«КП»: все мужчины, пропавшие на плато в Пермском крае, были без варежек

Выживший турист Сергей Яковлев рассказал, что произошло на плато Кваркуш в Пермском крае, сообщает kp.ru со ссылкой на волонтера, участвовавшего в поисках.

20 февраля туристы из Уфы выехала из Золотанки на снегоходах. К вечеру сломалась техника, началась пурга. Мужчины выкопали укрытие в сугробе и натянули тент, что стало роковой ошибкой. Поисковики говорят, что они выбрали неудачное место — открытое плато с ветрами и твердой как асфальт поверхностью.

Ночью температура опустилась до -30°C. По словам Яковлева, никто из его друзей не употреблял алкоголь, но продолжить путь не смогли из-за сломавшихся снегоходов — к утру они вышли из строя из-за сильного ветра и снега, лишив туристов шанса на спасение. Первые два дня все были живы, но затем один из туристов вышел из укрытия, выпил залпом что-то горячее из термоса и упал.

«Возможно, у организма произошел термический шок. Еще двое в этот же день приняли решение пешком отправиться за помощью, но сбились с пути и ушли левее, чем нужно. К этому моменту у них уже произошло сильное переохлаждение и истощение организма», — отмечает источник.

По словам поисковиков, у туристов не было варежек, а спутниковый телефон они забыли дома. В итоге лишь Сергей дождался спасателей. Он был в сознании, но потерял счет времени и не смог сказать, когда не стало его последнего друга. Это было примерно за двое-трое суток до спасения, считают волонтеры.

20 февраля мужчины на пяти снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш и планировали вернуться через четыре дня. Однако 27 февраля стало известно об их исчезновении.

Как выяснилось, группа не добралась до пункта назначения из-за сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал, но впоследствии их снегоходы не завелись. Трое мужчин остались на месте привала, а двое пешком отправились в сторону поселка. Позже еще один последовал за товарищами и замерз. В результате четверо из пяти туристов не выжили. Единственный выживший турист пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

