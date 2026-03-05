Размер шрифта
Шри-Ланка эвакуировала экипаж запросившего помощи иранского корабля

Шри-Ланка эвакуировала 208 членов экипажа иранского корабля Iris Bushehr
Global Look Press

Власти Шри-Ланки эвакуировали на берег 208 членов экипажа иранского корабля Iris Bushehr, ранее запросившего срочный заход в один из портов страны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на президента страны Ануру Кумару Диссанаяке.

«Мы не принимаем участия в конфликте, полностью сохраняя нейтралитет, мы действуем, чтобы спасти жизни людей», — заявил президент.

По его словам, Военно-морские силы Шри-Ланки возьмут на себя ответственность за иранский корабль. Судно планируется отбуксировать в порт Тринкомали, поскольку есть опасения, что оно может стать целью удара со стороны США.

Решение ланкийских властей было принято после того, как накануне у берегов страны был потоплен другой иранский корабль.

Фрегат IRIS Dena был атакован 4 марта у берегов Шри-Ланки. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, корабль потопила американская подводная лодка, которая выпустила в него торпеды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 марта постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что в результате атаки на IRIS Dena не выжили более 100 моряков. Незадолго до нападения фрегат находился с дружеским визитом в Индии. Иранские дипломаты подчеркнули, что США своими действиями нарушили фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.

Ранее журналисты выяснили, как США выбирают цели при проведении операции против Ирана.

 
