Трамп потребовал от президента Израиля немедленного помилования Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал своего израильского коллегу Ицхака Герцога немедленно прекратить судебное расследование в отношении премьера страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает изданию Axios.

В сообщении говорится, что Трамп потребовал от Герцога помилования Нетаньяху «сегодня», назвав при этом работу президента «позором» и сообщил о его бездействии в течение последнего года. Он уточнил, что уголовное дело отвлекает Нетаньяху от военных задач.

«Я хочу, чтобы единственной заботой Биби (Биньямина Нетаньяху. — прим. «Газета.Ru») была борьба с Ираном», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что президент Израиля за последний год уже 5 раз обещал ему помиловать Нетаньяху.

«Скажите ему, что я разоблачаю его. Этому президенту <...> лучше бы помиловать его [Нетаньяху] прямо сейчас и перестать использовать это как рычаг для собственной политической карьеры», — заключил Трамп.

С декабря 2016 года в Израиле было начато несколько уголовных расследований в отношении Биньямина Нетаньяху, связанных с обвинениями в коррупции, а также в незаконном лоббировании собственных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по этим делам начался судебный процесс.

Ранее Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании.