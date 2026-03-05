Размер шрифта
В Пентагоне высказались о войне с Россией

Колби: целью США в отношении России является избежание войны
AP

Соединенные Штаты намерены защищать союзников по НАТО и одновременно избегать прямого военного конфликта с Россией, заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По его словам, Вашингтон сохраняет решимость поддерживать союзников в Европе, но намерен делать это с учетом военных реалий.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что диалог РФ и США продолжается на разных уровнях и в разных форматах.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом.

2 марта Путин провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, обсудив с ними эскалацию в регионе. У главы государства состоялись беседы с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ранее в МИД РФ назвали истинную причину нападения США и Израиля на Иран.

 
