Васильев заявил, что Коростелеву еще далеко до звания звезды

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о серебре российского лыжника Савелия Коростелева на масс-старте в молодежном чемпионате мира в Норвегии, передает «Советский спорт».

«Можно ли назвать Савелия главной звездой российских лыж на данный момент? Нет, нельзя. Потому что звезда — это человек, который выигрывает один старт за другим. А Савелию просто повезло участвовать на Олимпийских играх, и он был более-менее неплохо готов к тому старту, учитывая, что специально к ним не готовился. То, что он неплохо выступает, — это здорово, но до звезды ему ещё далековато», — заявил Васильев.

Коростелев выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Он преодолел дистанцию за 43.32,8 секунды, уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды. Бронзовую награду завоевал Ксавье Маккивер из Канады.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км.

Ранее Коростелев после завоевания серебра на молодежном ЧМ-2026 заявил, что уже стар.