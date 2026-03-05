«Великолепные ощущения»: глава совета директоров «Динамо» о победе над «Спартаком»

Глава совета директоров «Динамо» отметил, что команда давно так хорошо не играла

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал победу команды над «Спартаком» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Великолепные ощущения. Давно так не играли», — сказал Ивлев.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 5:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

Рикардо отметился голом в дебютном матче за «Динамо». Бразилец перешел в клуб из «Ботафого» 21 января. «Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

