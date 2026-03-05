Размер шрифта
Исландия планирует провести референдум о вступлении в Евросоюз

Reuters: Исландия планирует провести референдум о вступлении в Евросоюз осенью
Global Look Press

Правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) осенью. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что правительство представит законопроект в парламент на следующей неделе. По данным источников, голосование состоится в конце сентября.

В 2009 году Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата — снят.

По данным газеты Politico, власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в Европейский союз (ЕС) раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности. Изначально правящая партия планировала возобновить процесс к 2027 году, однако на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию и введения пошлин власти задумались о переносе референдума на август текущего года.

Ранее в МИД Исландии заявили о желании как можно скорее вступить в ЕС.

 
