Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Трамп отстранил министра внутренней безопасности США

Bloomberg: Трамп отстранил Кристи Ноэм, главу внутренней безопасности США
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности и объявил, что заменит ее сенатором от штата Оклахома Марквейном Маллином. Об этом сообщает Bloomberg.

«Изменения [в кабинете министров] произошли после того, как Ноэм подверглась критике обеих партий за рекламную кампанию на 200 млн долларов с призывом к мигрантам к самодепортации, о которой она заявила законодателям, будто Трамп ее одобрил. Президент был недоволен и рассматривал ее увольнение, заявляя в частном порядке, что не одобрял рекламу», — говорится в публикации.

До этого администрация президента США организовала проверку исполнения обязанностей Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота. 24 января сотрудник американской иммиграционной службы выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где проходила операция по поиску нелегалов.

5 марта Трамп представил новый закон о спасении Америки. В законодательной новелле американского лидера прописано, что несовершеннолетним лицам, решившим сменить пол, будет отказано в операции без письменного согласия родителей. Также новый закон подразумевает ограничения в избирательных процедурах граждан Соединенных Штатов. Если закон примут, то американцы не больше не смогут голосовать при помощи почтовых отправлений без предоставления документов, подтверждающих экстренный случай.

Ранее глава Пентагона назвал силу, которая стремится уничтожить США.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!