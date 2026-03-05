Трамп отстранил министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности и объявил, что заменит ее сенатором от штата Оклахома Марквейном Маллином. Об этом сообщает Bloomberg.

«Изменения [в кабинете министров] произошли после того, как Ноэм подверглась критике обеих партий за рекламную кампанию на 200 млн долларов с призывом к мигрантам к самодепортации, о которой она заявила законодателям, будто Трамп ее одобрил. Президент был недоволен и рассматривал ее увольнение, заявляя в частном порядке, что не одобрял рекламу», — говорится в публикации.

До этого администрация президента США организовала проверку исполнения обязанностей Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота. 24 января сотрудник американской иммиграционной службы выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где проходила операция по поиску нелегалов.

5 марта Трамп представил новый закон о спасении Америки. В законодательной новелле американского лидера прописано, что несовершеннолетним лицам, решившим сменить пол, будет отказано в операции без письменного согласия родителей. Также новый закон подразумевает ограничения в избирательных процедурах граждан Соединенных Штатов. Если закон примут, то американцы не больше не смогут голосовать при помощи почтовых отправлений без предоставления документов, подтверждающих экстренный случай.

