«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

«Динамо» забило три гола «Спартаку» за шесть минут в матче Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 5:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.

У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

Рикардо отметился голом в дебютном матче за «Динамо». Бразилец перешел в клуб из «Ботафого» 21 января. «Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Александр Мостовой назвал преимущества ЦСКА в ответном матче Кубка России.

 
