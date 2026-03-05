Размер шрифта
Тюменец украл из магазина 160 плиток шоколада

В Тюмени мужчина украл 160 плиток шоколад и попался

В Тюмени полиция задержала 31-летнего местного жителя, который украл шоколад на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию обратился представитель продуктового магазина с заявлением о пропаже товара. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого.

Выяснилось, что 31-летний мужчина пришел в супермаркет, сложил шоколад со стеллажа в рюкзак и скрылся. Украденное он продал, а деньги потратил. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Великом Новгороде 28-летний местный житель украл из магазина ящик с 24 банками пива, чтобы угостить свою девушку. Директор магазина обратилась в полицию. Грабителя быстро нашли. Он извинился и оплатил стоимость похищенного.

Ранее осужденный за наркотики уголовник пытался украсть настольную игру про Ктулху.

 
