Экс-замминистра обороны Цаликову запретили пользоваться интернетом и телефоном

Басманный суд Москвы запретил бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову пользоваться мобильной связью и интернетом в рамках домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ему нельзя пользоваться сотовой связью и интернетом, общаться с иными лицами за исключением близких родственников, покидать свое жилище за исключением участия в следственных действиях», — рассказал собеседник агентства.

Также Цаликову запрещено пользоваться стационарным телефоном, кроме вызова экстренных служб, добавил источник.

5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Накануне Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста главы Минобороны стал депутатом Верховного Хурала (парламента) Тывы.

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет Цаликов.