Израиль призвал жителей трех городов Ливана эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила жителям ливанских городов Бритель, Дорис и Мадждалюн предупреждение о необходимости покинуть свои дома. Об этом в социальной сети X на арабском языке сообщил военный представитель Авихай Эдри.

В публикации сообщается, что в указанных населенных пунктах расположены объекты шиитского движения «Хезболла», по которым в ближайшие часы будут нанесены удары.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждена применять силу против «Хезболлы», но мы не намерены причинять вам вред» — написал он.

Израильская армия настоятельно требует от местных жителей эвакуироваться и отправиться на запад по шоссе Баальбек — Захле. Эдри отметил, что бойцы ЦАХАЛ оповестят граждан о том, когда они смогут вернуться в свои дома.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.