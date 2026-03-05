В Херсонской области дрон ВСУ атаковал главу Каховского округа

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук и его коллега попали под атаку украинского дрона. Об этом сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

«Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо, не было «встречки». Удалось уйти от следующего дрона», — написал он.

По словам Филипчука, это далеко не первое покушение на его жизнь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «точно и не последнее».

«Нацисты пытаются нас запугать. Это им не удастся», — подчеркнул глава округа.

28 февраля в Херсонской области пять полицейских получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара украинских войск по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский». Еще шестеро правоохранителей пострадали.

В конце января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы ВСУ нанесли ущерб на десятки миллиардов рублей, при этом окончательная сумма продолжает уточняться. По его словам, речь идет о масштабных разрушениях жилого фонда, объектов инфраструктуры, социальных учреждений и инженерных сетей. Глава области отметил, что точную сумму ущерба пока назвать невозможно, поскольку оценка последствий продолжается и каждый новый обстрел увеличивает объем потерь.

Ранее губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел.