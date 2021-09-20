Сочинцы пожаловались на забор вокруг «Кинотавра»

Жители Сочи пожаловались на невозможность посмотреть на знаменитостей — гостей кинофестиваля «Кинотавр», передает «Подъем».

Сочинцы объяснили, что площадку фестиваля обнесли забором. В пресс-службе «Кинотавра» отметили, что организаторов тоже огорчает тот факт, что жители и гости города Сочи не могут стать полноценными участниками мероприятия, как это было до коронавирусных ограничений. «С прошлого года мы строго соблюдаем все рекомендации и требования властей Краснодарского края, в том числе и Роспотребнадзора. Именно с этим связаны все ограничения. Мы надеемся, что следующий год позволит нам всем – и участникам фестиваля, и сочинцам – стать снова ближе друг к другу, и очень скучаем по живой реакции зрителей», — уточнили в пресс-службе.

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