Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом

Певица Адель подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом. Она опубликовала совместное фото с Ричем в Instagram.

До этого папарацци нередко фотографировали Адель и Рича Пола, проводящих время вместе.

Для снимков влюбленные позировали в фотобудке, установленной на свадьбе баскетболиста Энтони Дэвиса из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

C 2017 года Адель была замужем за предпринимателем Саймоном Конекки, до свадьбы они встречались шесть лет. Брак с Конекки распался два года назад, в отношениях родился сын Анджело.

Официально брак был расторгнут в марте 2021 года. Продолжительность бракоразводного процесса была связана с переделом имущества. Сейчас супруги продолжают совместное воспитание ребенка.

Ранее Адель шутила про сброшенные после разрыва с супругом 45 кг.