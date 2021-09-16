Стивен Спилберг показал трейлер ремейка «Вестсайдской истории»

Режиссер Стивен Спилберг продемонстрировал трейлер ремейка мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история».

За сутки после публикации на YouTube ролик набрал три миллиона просмотров.

В ремейке картины 1961 года, получившей 10 кинонаград «Оскар», как и в оригинале, будет много танцев и драк — сюжет разворачивается вокруг романа юноши и девушки из враждующих уличных банд Нью-Йорка.

В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер, которая исполнит главную роль в экранизации «Белоснежки». Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий картины создал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).

Фильм должен был выйти еще в 2020 году, но премьера была отложена из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выход «Вестсайдской истории» запланирован на 10 декабря 2021 года.

Тизер картины вышел в апреле.