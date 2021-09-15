Экс-солистка «Тату» встречается с долларовым миллионером

Стало известно о возлюбленном бывшей участницы группы «Тату» Лены Катиной. Избранником артистки стал сооснователь и генеральный директор сервиса для онлайн-платежей Дмитрий Спиридонов. Об этом сообщает PeopleTalk со ссылкой на собственный источник.

Согласно изданию, они встречаются с июня этого года после знакомства на дне рождения Спиридонова, где выступала певица. В Instagram предпринимателя опубликованы два совместных фото с Катиной, а в шапке профиля написано «Люблю свою работу и ее». Исполнительница ставит «лайки» почти ко всем постам бизнесмена. Как сообщает Forbes, по итогам 2020 года совокупная выручка компании Спиридонова составила 2,1 млрд рублей.

В 2019 году Катина развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, который стал отцом ее единственного сына. В июле в эфире YouTube-шоу «Макарена» певица призналась, что боится знакомить шестилетнего мальчика с ее новым бойфрендом.

Ранее Катина рассказала, что подверглась сексуальному насилию в возрасте 11 лет.