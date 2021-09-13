Ольга Серябкина рассекретила первую беременность

Певица Ольга Серябкина в интервью Tatler рассекретила первую беременность.

По словам Серябкиной, сейчас вместе с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, она строит дом для своей увеличивающейся семьи. О беременности она узнала в конце марта. «Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями — мы продолжали жить в своем привычном ритме. Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете», — уточнила артистка.

Ребенок появится на свет в конце 2021 года, пол будущие родители уже знают и имя для малыша выбрали, однако этими деталями делиться с прессой не стали. Рожать Ольга Серябкина планирует в Москве.

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