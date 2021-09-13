Актриса «Доктора Кто» пропала в Лос-Анжелесе

Актриса Таня Фиар, известная по роли доктора Джейд Макинтайр в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», пропала в Лос-Анжелесе. Об этом сообщила ее подруга в Twitter.

В сообщении отмечается, что Таню последний раз видели 9 сентября в районе Лос-Анжелеса Голливуд-Боул.

Сообщение расшарило в Twitter крупнейшее сообщество фанатов сериала.

Последний твит Тани датируется 30 августа — она поделилась фотографией себя, стоящей на сцене во время стендап-шоу.

«Мое первое шоу @hahacafecomedy — это было ТАК ВЕСЕЛО! Все еще не могу поверить, что мне довелось делить сцену с ЛЕГЕНДАМИ!», — подписала она снимок.

Таня Фиар также снималась в фильме «Пипец 2» и сериале «Зачистка».

Ранее британскую актрису Джоди Тернер-Смит, сыгравшую главную роль в сериале «Анна Болейн», ограбили на Каннском кинофестивале.