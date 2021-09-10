«Била сразу»: Лиза Янковская рассказала о травле из-за известного деда

Звезда нового сериала «Пропавшая» Лиза Янковская, внучка актера Олега Янковского, в интервью изданию Blueprint рассказала о травле в школе.

По словам Янковской, в школе она постоянно дралась. «Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — вспомнила она, добавив, что дети были жестокими. «Я вроде и не была жестоким ребенком, но если про меня что-то говорили, била сразу. Поэтому у меня не было друзей. Когда я поступала в Школу-студию МХАТ, все стояли отдельно от меня и шептались, потому что знали, что я Янковская. И я постоянно слышала про себя — да она по блату, блат, блат, блат», — поделилась актриса, добавив, что уже не переживает по этому поводу.

Сейчас Лиза Янковская не ходит на премьеры и вечеринки, разочаровавшись в СМИ еще после смерти деда. «Моя семья пыталась меня защитить, но полностью сделать это было невозможно. Например, за мной, школьницей, бегали люди, они преследовали меня — это были очень неприятные травмирующие истории», — говорит Янковская.

Ранее стало известно, что больше половины детей в России сталкивались с травлей в школе.