Гордон призвал изменить текст украинского гимна

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» предложил изменить слова в украинском гимне. По его мнению, нынешний текст, включая строчки «сгинут наши вороженьки», является слишком мрачным и не дает надежд на светлое будущее.

«Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся, — сказал он. — Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой».

Ранее Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1. Согласно украинскому журналисту, новое название будет считаться «троллингом высшего порядка».