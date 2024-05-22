Аэропорт в Бишкеке эвакуировали из-за угрозы взрыва

В аэропорту «Манас» в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании. Об этом написал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщили представители аэропорта, 22 мая с ними связались неизвестные, которые заявили, что в 15:00 (12:00 мск) в здании произойдет взрыв. Сейчас на месте происшествия работают силовики, а регистрацию на рейсы приостановили.

21 мая в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Спасатели эвакуировали 91 воспитанника и 15 человек персонала.

После этого группа саперов извлекла из стены снаряд без боевой части.

До этого сообщалось, что на Кубани кладоискатель подорвался на мине времен ВОВ. Инцидент произошел вблизи станицы Неберджаевской Краснодарского края.

Ранее в Москве эвакуировали университет из-за задымления.