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Эвелина Бледанс о Зеленском: «Был вправду пластичный артист»

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский кардинально изменился

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Александр Гальперин/РИА Новости

Актриса Эвелина Бледанс назвала удивительными изменения во Владимире Зеленском, которого знала лично. Слова знаменитости передает aif.ru.

«Зеленский был тем человеком, который смешил, который был душой компании, который всех любил. И вдруг он влез в такое д...! Из которого он никогда больше не выберется», — заявила артистка.

Она добавила, что многие раньше относились к нынешнему президенту Украины с симпатией, однако теперь его воспринимают как «агрессора и человека, который творит страшные вещи». По словам звезды, она хотела бы перемотать пленку назад, чтобы Зеленский снова стал юмористом. Она назвала его «вправду пластичным артистом», который мог играть и комедию, и драму.

Своим мнением актриса поделилась в рамках IV Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля».

В апреле Бледанс предположила, что певица Алла Пугачева вернется в Россию через год. Она заявила, что ждет и верит в возвращение артистки, а также соскучилась по детям Примадонны. Звезда посетовала, что общение с певицей прервалось после ее отъезда из страны.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.

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