В МИД РФ заявили, что возобновление совместной работы с Францией невозможно

О возобновлении совместной работы с Францией и Италией в формате «2+2», с участием глав министерств иностранных дел и Минобороны, не может быть и речи, поскольку эти страны пытаются нанести России «стратегическое поражение». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Он напомнил, что Францией и Италией были заблокированы все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Российской Федерацией, включая советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне МИД и Минобороны, известные как формат «два плюс два».

«В условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России «стратегического поражения», а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военных, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках», — отметил дипломат.

Студенников также заявил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.