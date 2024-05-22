Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать генерала Попова назвала мотив ареста сына

Мать экс-командарма 58-й армией Попова заявила, что арест стал местью за правду

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова стал местью за правду. Об этом в беседе с порталом V1.ru заявила мать военного Валентина Попова.

Женщина отметила, что ее сына пытались уволить из Вооруженных сил. Она не верит в вину высокопоставленного военного.

«Столько ребят за него, столько благодарили его за то, как он людей бережет. И чтобы он был замешан в какой-то коррупции? Да кто в это поверит? Где доказательства?» — заявила она.

Попова уверена, что случившееся — месть за высказывания. Она призналась, что ее сын достаточно остро заявлял о проблемах в армии. По ее словам, Попов жалел, что позволил себе критические высказывания.

«Его после Украины сняли с 58-й армии и отправили в Сирию на четыре месяца. Потом вызвали в штаб. Он думал, какое-то предложение поступит, а ему сказали, что в России для него места нет. И не стали продлевать контракт», — поделилась женщина.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.

Ранее отец Попова заявил, что сына могли подставить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами