Российская гимнастка попала в объектив камеры на пляже в Дубае

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике 2024 года Анна Попова опубликовала в своих социальных сетях новый пост.

Спортсменка показала момент пляжного отдыха в Дубае, где завершился международный турнир UAE Gymnastika Solo Cup 2024.

«Самые опасные демоны живут в наших сердцах», — подписала фото гимнастка.

В середине сентября 2023 года Анна Попова стала бронзовой медалисткой Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Победу на турнире одержала Лала Крамаренко, Дина Аверина заняла второе место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова полетала на руках пилота самолета.