В ЕС предложили отменить безвизовый режим с Грузией

В Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах. Об этом пишет Financial Times.

Об отмене режима, который действует с 2017 года, высказались Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Авторы инициативы также предложили ввести точечные санкции против Тбилиси и заморозку средств из фондов ЕС.

В правящей партии Грузии на фоне протестов по поводу законопроекта об иностранных агентах заявили, что «теневые силы» работают над подрывом внутренней стабильности страны, речь идет о масонах и глобальной партии войны.

На прошлой неделе президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах, назвав его препятствием на «европейском» пути Грузии. Документ вызвал протесты в стране, в ЕС его назвали причиной не принимать Грузию в ЕС, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии возложили на США ответственность за ухудшение отношений между странами.