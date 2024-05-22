Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС предложили отменить безвизовый режим с Грузией

FT: в ЕС предложили отменить безвиз с Грузией из-за закона об иноагентах

close
100%
Depositphotos

В Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах. Об этом пишет Financial Times.

Об отмене режима, который действует с 2017 года, высказались Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Авторы инициативы также предложили ввести точечные санкции против Тбилиси и заморозку средств из фондов ЕС.

В правящей партии Грузии на фоне протестов по поводу законопроекта об иностранных агентах заявили, что «теневые силы» работают над подрывом внутренней стабильности страны, речь идет о масонах и глобальной партии войны.

На прошлой неделе президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах, назвав его препятствием на «европейском» пути Грузии. Документ вызвал протесты в стране, в ЕС его назвали причиной не принимать Грузию в ЕС, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии возложили на США ответственность за ухудшение отношений между странами.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами