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Мужчина погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Гладков: в Борисовском районе погиб мужчина в результате обстрела ВСУ

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В Борисовском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, однако из-за осколочных ранений погиб один мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Есть и пострадавший. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица и верхних конечностей, ушибы нижних конечностей. Его доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в селе Беленькое выявлены различные повреждения на территории четырех частных жилых домов (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы), трех производственных площадок (одна нерабочая). Также осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.

На места были направлены все оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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