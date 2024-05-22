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На Бали полуголые россиянки вылили на себя бак АИ-90 и попали на видео

Появилось видео, как на Бали полуголые россиянки вылили на себя бак АИ-90

На Бали полиция ищет двух россиянок, которые устроили откровенную фотосессию на заправке и вылили на себя целый бак АИ-90. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Владелец заправки в районе Чангу рассказал полиции, что даже не предполагал, куда заведет разрешение пофоткаться рядом с бензоколонкой», — говорится в публикации.

Мужчина пожаловался, что девушки залезли на крышу, проломили ее, вылили большое количество бензина, а затем сбежали. На кадрах видно, что одна из россиянок, лежащая на крыше, льет топливо на свою подругу, которая в это время принимает разные позы и демонстрирует свою гибкость. Отмечается, что девушкам грозит депортация.

До этого голливудская актриса Сидни Суини, известная по популярному телесериалу «Эйфория», опубликовала фото, которые были сделаны в автомобиле Jeep Wrangler. Изображения появились в ее соцсетях. На фото 26-летняя Суини одета в черный лиф от бикини, укороченную куртку и мини-шорты. В одной руке она держит оранжевую сумку, а другой держится за крышу внедорожника Jeep Wrangler, демонстрируя ноги.

Ранее женщина без нижнего белья побила стекла автомобилей в Ростове-на-Дону.

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